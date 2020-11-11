Сообщают, что Студия Warner Bros попросила актера уйти из франшизы после его проигрыша в суде с таблоидом The Sun. Джонни Депп получит свои $10 миллионов в полном объеме за отработанные часы, а Warner Bros сейчас ищет актера, который сможет заменить Деппа.
Джонни Депп получит $10 млн за отказ от роли в «Фантастических тварях»
- Автор Мадина
- 11 ноября, 2020. Среда 09:34
Знаменитый американский актер Джонни Депп покинул франшизу «Фантастические твари», он снялся в одной сцене нового фильма. Ранее в 2-х лентах волшебной саги актер играл главного злодея Гриндевальда, являющегося врагом Альбуса Дамблдора.
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