ЗАМАНА - Джонни Депп получит $10 млн за отказ от роли в «Фантастических тварях»

Джонни Депп получит $10 млн за отказ от роли в «Фантастических тварях»

Автор
11 ноября, 2020. Среда 09:34
Джонни Депп получит $10 млн за отказ от роли в «Фантастических тварях»

Знаменитый американский актер Джонни Депп покинул франшизу «Фантастические твари», он снялся в одной сцене нового фильма. Ранее в 2-х лентах волшебной саги актер играл главного злодея Гриндевальда, являющегося врагом Альбуса Дамблдора.

Джонни Депп получит $10 млн за отказ от роли в «Фантастических тварях»
Культура

Сообщают, что Студия Warner Bros попросила актера уйти из франшизы после его проигрыша в суде с таблоидом The Sun. Джонни Депп получит свои $10 миллионов в полном объеме за отработанные часы, а Warner Bros сейчас ищет актера, который сможет заменить Деппа.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top