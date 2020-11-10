ЗАМАНА - На выставке в Пятигорске представили работы 11 дагестанских художников

На выставке в Пятигорске представили работы 11 дагестанских художников

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10 ноября, 2020. Вторник 16:30
На выставке в Пятигорске представили работы 11 дагестанских художников

Картины 11 популярных художников Дагестана продемонстрированы в межрегиональной выставке пейзажа «Радуга Юга – 2020» в Пятигорске, пишет РИА "Дагестан".

На выставке в Пятигорске представили работы 11 дагестанских художников
Культура

Выставка проходит при помощи Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Подробнее можно прочитать тут.

 

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