На выставке в Пятигорске представили работы 11 дагестанских художников
- Автор Мадина
- 10 ноября, 2020. Вторник 16:30
Картины 11 популярных художников Дагестана продемонстрированы в межрегиональной выставке пейзажа «Радуга Юга – 2020» в Пятигорске, пишет РИА "Дагестан".
Выставка проходит при помощи Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Подробнее можно прочитать тут.
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