Фараджа интересуют знаменитые места города, колоритные улочки магалов, где режиссер и начал свои съемки. Египтянин прилетел в регион неделю назад, но уже успел отснять большую часть запланированного. Подробнее можно прочитать тут.
Режиссер из Египта Ясер Мухаммад Фарадж решил приехать в самый старый город России Дербент, дабы снять документальный фильм о городе, его культуре и жителях.
Фараджа интересуют знаменитые места города, колоритные улочки магалов, где режиссер и начал свои съемки. Египтянин прилетел в регион неделю назад, но уже успел отснять большую часть запланированного. Подробнее можно прочитать тут.
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