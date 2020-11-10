ЗАМАНА - Режиссер из Египта снимает фильм о Дербенте

Режиссер из Египта снимает фильм о Дербенте

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10 ноября, 2020. Вторник 11:19
Режиссер из Египта снимает фильм о Дербенте

Режиссер из Египта Ясер Мухаммад Фарадж решил приехать в самый старый город России Дербент, дабы снять документальный фильм о городе, его культуре и жителях.

Режиссер из Египта снимает фильм о Дербенте
Культура

Фараджа интересуют знаменитые места города, колоритные улочки магалов, где режиссер и начал свои съемки. Египтянин прилетел в регион неделю назад, но уже успел отснять большую часть запланированного. Подробнее можно прочитать тут.

 

 

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