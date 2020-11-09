ЗАМАНА - В Дагестане прошел первый Фестиваль чая «Чайхана 2020»

В Дагестане прошел первый Фестиваль чая «Чайхана 2020»

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09 ноября, 2020. Понедельник 16:30
В Дагестане прошел первый Фестиваль чая «Чайхана 2020»

Первый Фестиваль чая «Чайхана 2020» был проведен вчера, 8 ноября, в Дербенте. Инициатором выступил Туристический центр «Дербент 2000», пишет РИА "Дагестан".

В Дагестане прошел первый Фестиваль чая «Чайхана 2020»
Культура

Мероприятие проходило в формате праздничного торжества с подворьями разных народов.

На фестивале выступали популярные группы и артисты. 

 

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