Мероприятие проходило в формате праздничного торжества с подворьями разных народов.
На фестивале выступали популярные группы и артисты.
Первый Фестиваль чая «Чайхана 2020» был проведен вчера, 8 ноября, в Дербенте. Инициатором выступил Туристический центр «Дербент 2000», пишет РИА "Дагестан".
Мероприятие проходило в формате праздничного торжества с подворьями разных народов.
На фестивале выступали популярные группы и артисты.
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