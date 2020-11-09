ЗАМАНА - Дагестанский ансамбль «Имамат» выступил на гала-концерте «Мы – вместе» в Санкт-Петербурге

Дагестанский ансамбль «Имамат» выступил на гала-концерте «Мы – вместе» в Санкт-Петербурге

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09 ноября, 2020. Понедельник 09:25
Дагестанский ансамбль «Имамат» выступил на гала-концерте «Мы – вместе» в Санкт-Петербурге

В пятницу, 6 ноября, в Санкт-Петербурге, в БКЗ «Октябрьский», прошел ежегодный гала-концерт «Мы – вместе», который был посвящен празднованию Дня народного единства.

Дагестанский ансамбль «Имамат» выступил на гала-концерте «Мы – вместе» в Санкт-Петербурге
Культура

Мероприятие проходило без зрителей в онлайн-режиме, зрители могли посмотреть его по телевидению Петербурга. В процессе концерта творческие группы и музыканты познакомили жителей и гостей Санкт-Петербурга с вокальным, инстpумeнтaльным и хopeoгpафическим иcкусством, с нaциoнaльными тpaдициями и oбычаями нарoдoв, кoтopые живут в ceвернoй cтoлицe, пoказывaли eдинствo мнoгoнaциoнaльнoй северной столицы.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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