Телеканал CW показал трейлер финального эпизода сериала «Сверхъестественное»

На YouTube-канале The CW опубликован трейлер последней серии самого долгого мистического сериала «Сверхъестественное». В нем можно увидеть кадры как из финала сериала, так и из специального выпуска.