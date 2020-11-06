ЗАМАНА - Телеканал CW показал трейлер финального эпизода сериала «Сверхъестественное»

Телеканал CW показал трейлер финального эпизода сериала «Сверхъестественное»

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06 ноября, 2020. Пятница 08:06
Телеканал CW показал трейлер финального эпизода сериала «Сверхъестественное»

На YouTube-канале The CW опубликован трейлер последней серии самого долгого мистического сериала «Сверхъестественное». В нем можно увидеть кадры как из финала сериала, так и из специального выпуска.

Серия будет идти 2 часа. Она будет посвящена личным отношениям родных братьев Дина и Сэма. Кроме финального эпизода поклонники шоу смогут посмотреть и специальную дополнительную серию о процессе создания культового сериала.

 

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