Ведущие популярного шоу «Орёл и Решка. Россия» Регина Тодоренко и Тимур Родригез впервые побывали в Дагестане.
Орел и Решка показали Дагестан на канале Пятница
- Автор Мадина
- 06 ноября, 2020. Пятница 01:41
3 ноября в вечернем эфире на телеканале «Пятница» была показа серия, посвященная Дагестану. Проект был реализован при помощи Министерства туризма региона.
Последнее от Мадина
- Грудной ребенок умер во время полета из Махачкалы в Москву
- КФХ «Чед» Гумбетовского района экспортирует продукцию в Беларусь
- «Ночь искусств» в Дагестане собрала более 10 тысяч зрителей
- Истребители МиГ-24 установили в строящемся парке "Патриот"
- Ко Дню народного единства в Махачкале раздали продуктовые наборы нуждающимся