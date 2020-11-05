ЗАМАНА - В России вышел фильм «Подольские курсанты» о битве за Москву

В России вышел фильм «Подольские курсанты» о битве за Москву

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05 ноября, 2020. Четверг 08:03
В России вышел фильм «Подольские курсанты» о битве за Москву

В России состоялась премьера картины «Подольские курсанты» о битве за Москву, пишет "Лента.ру", ссылаясь на пресс-релиз.

Картина покажет малоизвестные факты обороны Москвы и раскроет беспримерные подвиги курсантов и командиров Подольских пехотного и артиллерийского училищ в октябре 1941 года под Москвой. Режиссером фильма «Подольские курсанты» стал Вадим Шмелев.

 

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