Государственный Эрмитаж открыл виртуальную экскурсию, посвященную дагестанскому изобразительному искусству

На официальном сайте Эрмитажа опубликованы сразу 3 виртуальные экскурсии с участием экспертов одного из главных музеев Страны гор.

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Про интересные традиции декоративно-прикладного искусства народов Дагестана в первой части виртуальной экскурсии по музею рассказывает заведующая отделом ДПИ Джамиля Раджабова. О богатой коллекции керамики и об истории гончарного ремесла в республике интересно и с подробностями рассказала руководитель музея Салихат Гамзатова.

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