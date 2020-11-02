ЗАМАНА - Государственный Эрмитаж открыл виртуальную экскурсию, посвященную дагестанскому изобразительному искусству

Государственный Эрмитаж открыл виртуальную экскурсию, посвященную дагестанскому изобразительному искусству

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02 ноября, 2020. Понедельник 11:19
Государственный Эрмитаж открыл виртуальную экскурсию, посвященную дагестанскому изобразительному искусству

Государственный Эрмитаж запустил виртуальную экскурсию, которая посвящена изобразительному искусству Дагестана, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Министерства культуры региона.

Государственный Эрмитаж открыл виртуальную экскурсию, посвященную дагестанскому изобразительному искусству
Культура

На официальном сайте Эрмитажа опубликованы сразу 3 виртуальные экскурсии с участием экспертов одного из главных музеев Страны гор.

Про интересные традиции декоративно-прикладного искусства народов Дагестана в первой части виртуальной экскурсии по музею рассказывает заведующая отделом ДПИ Джамиля Раджабова. О богатой коллекции керамики и об истории гончарного ремесла в республике интересно и с подробностями рассказала руководитель музея Салихат Гамзатова.

 

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взяты из открытых источников
 

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