На официальном сайте Эрмитажа опубликованы сразу 3 виртуальные экскурсии с участием экспертов одного из главных музеев Страны гор.
⠀
Про интересные традиции декоративно-прикладного искусства народов Дагестана в первой части виртуальной экскурсии по музею рассказывает заведующая отделом ДПИ Джамиля Раджабова. О богатой коллекции керамики и об истории гончарного ремесла в республике интересно и с подробностями рассказала руководитель музея Салихат Гамзатова.
⠀
Государственный Эрмитаж открыл виртуальную экскурсию, посвященную дагестанскому изобразительному искусству
- Автор Мадина
- 02 ноября, 2020. Понедельник 11:19
Государственный Эрмитаж запустил виртуальную экскурсию, которая посвящена изобразительному искусству Дагестана, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Министерства культуры региона.
На официальном сайте Эрмитажа опубликованы сразу 3 виртуальные экскурсии с участием экспертов одного из главных музеев Страны гор.
Последнее от Мадина
- В России выявлено 18 257 новых случаев коронавируса
- В Тибете впервые найдена ДНК древнейшего человека
- Представительство республики в Санкт-Петербурге провело круглый стол «Потенциал дагестанцев в регионе и его развитие»
- Руководство Дагестана сделали обязательной самоизоляцию граждан 65 лет и старше
- Оформление больничного листа для граждан старше 65 лет