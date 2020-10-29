В Музее-заповеднике-этнографическом комплексе «Дагестанский аул» состоялась творческая встреча с заслуженным артистом России и Азербайджана Мутаем Хадулаевым

Встреча, посвящённая 80-летнему юбилею артиста, была проведена в онлайн-формате на странице @dag_aul05 в Instagram.⠀ В разговоре с заслуженным сотрудником культуры Дагестана Татьяной Петениной гость рассказал онлайн-зрителям о важных этапах своей творческой жизни.⠀ Подробнее можно прочитать тут.