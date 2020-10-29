Встреча, посвящённая 80-летнему юбилею артиста, была проведена в онлайн-формате на странице @dag_aul05 в Instagram.⠀ В разговоре с заслуженным сотрудником культуры Дагестана Татьяной Петениной гость рассказал онлайн-зрителям о важных этапах своей творческой жизни.⠀ Подробнее можно прочитать тут.
В Музее-заповеднике-этнографическом комплексе «Дагестанский аул» состоялась творческая встреча с заслуженным артистом России и Азербайджана Мутаем Хадулаевым
- Автор Мадина
- 29 октября, 2020. Четверг 11:29
В Музее-заповеднике-этнографическом комплексе «Дагестанский аул» прошла творческая встреча с заслуженным артистом РФ и Азербайджана Мутаем Хадулаевым.⠀
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В музее-этнографическим комплексе "Дагестнаский аул" прошла творческая встреча с музыкантом, народным артистом Дагестана Мутаем Хадулаевым, посвященная 80-ти летию маэстро. @minkultrd _________________________________________ #музейдагестанскийаул #дагаул #музей #ктнд #мутайхадулаев #минкультрд
Последнее от Мадина
- За семь лет площадь под теплицами в Дагестане выросла в 100 раз
- ЦГБ ДагОгней получит сверхмощный 128-срезовый компьютерный томограф
- В Дагестане пожилые граждане и молодые мамы повышают квалификацию в рамках нацпроекта «Демография»
- Уникальную операцию пациентке с нарушением ритма сердца провели дагестанские врачи
- Сергей Меликов посетил памятник природы регионального значения «Алмакский каньон»