Первая из серий, как поделился генпродюсер сериала Олег Урушев, произвела фурор на жителей Москвы. Доля просмотров московских телезрителей составила 15%. Заметим, что в 2019 году на экраны вышла полнометражная картина "Тобол".
Показ исторического сериала «Тобол» стартовал на Первом канале
- Автор Мадина
- 28 октября, 2020. Среда 11:31
На первом канале прошла премьера сериала "Тобол", снятого по одноименному роману Алексея Иванова. В съемках экранизации участвовали Екатерина Гусева, Андрей Бурковский, Дмитрий Дюжев, Евгений Дятлов, Дмитрий Назаров и другие популярные артисты. Сериал будет состоять из 8 серий.
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