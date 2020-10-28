ЗАМАНА - Показ исторического сериала «Тобол» стартовал на Первом канале

Показ исторического сериала «Тобол» стартовал на Первом канале

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28 октября, 2020. Среда 11:31
Показ исторического сериала «Тобол» стартовал на Первом канале

На первом канале прошла премьера сериала "Тобол", снятого по одноименному роману Алексея Иванова. В съемках экранизации участвовали Екатерина Гусева, Андрей Бурковский, Дмитрий Дюжев, Евгений Дятлов, Дмитрий Назаров и другие популярные артисты. Сериал будет состоять из 8 серий.

Показ исторического сериала «Тобол» стартовал на Первом канале
Культура

Первая из серий, как поделился генпродюсер сериала Олег Урушев, произвела фурор на жителей Москвы. Доля просмотров московских телезрителей составила 15%. Заметим, что в 2019 году на экраны вышла полнометражная картина "Тобол".

 

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