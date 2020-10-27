В Махачкале открылась мультимедийная выставка «Фронтовой портрет. Судьба солдата»
- Автор Мадина
- 27 октября, 2020. Вторник 14:10
В Махачкале была открыта мультимедийная выставка «Фронтовой портрет. Судьба солдата».
25 октября в Историческом парке Махачкалы открылась мультимедийная выставка «Фронтовой портрет. Судьба солдата». Об этом пишет пресс-служба Парка «Россия – Моя история». Гости музея смогут увидеть графические портреты, которые были написаны фронтовыми художниками в период Великой Отечественной войны. Подробнее можно прочитать тут.
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