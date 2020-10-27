25 октября в Историческом парке Махачкалы открылась мультимедийная выставка «Фронтовой портрет. Судьба солдата». Об этом пишет пресс-служба Парка «Россия – Моя история». Гости музея смогут увидеть графические портреты, которые были написаны фронтовыми художниками в период Великой Отечественной войны. Подробнее можно прочитать тут.