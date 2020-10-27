«Искусство объединяет!»

Ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств», запланированная на 3 ноября, в текущем году из-за коронавирусной эпидемии пройдет в онлайн-формате под девизом «Искусство объединяет!». В 2020 году «Ночь искусств» в России будет проведена уже в 8 раз.

3 ноября в 19:00 часов по московскому времени актеры театра представят премьеру для своих зрителей. Посмотреть ее можно будет на прямой трансляции в Instagram и в виде записи на YouTube-канале. Подробнее можно прочитать тут.