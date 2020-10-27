3 ноября в 19:00 часов по московскому времени актеры театра представят премьеру для своих зрителей. Посмотреть ее можно будет на прямой трансляции в Instagram и в виде записи на YouTube-канале. Подробнее можно прочитать тут.
«Искусство объединяет!»
- Автор Мадина
- 27 октября, 2020. Вторник 10:03
Ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств», запланированная на 3 ноября, в текущем году из-за коронавирусной эпидемии пройдет в онлайн-формате под девизом «Искусство объединяет!». В 2020 году «Ночь искусств» в России будет проведена уже в 8 раз.
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