ЗАМАНА - «Искусство объединяет!»

«Искусство объединяет!»

Автор
27 октября, 2020. Вторник 10:03
«Искусство объединяет!»

Ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств», запланированная на 3 ноября, в текущем году из-за коронавирусной эпидемии пройдет в онлайн-формате под девизом «Искусство объединяет!». В 2020 году «Ночь искусств» в России будет проведена уже в 8 раз.

«Искусство объединяет!»
Культура

3 ноября в 19:00 часов по московскому времени актеры театра представят премьеру для своих зрителей. Посмотреть ее можно будет на прямой трансляции в Instagram и в виде записи на YouTube-канале.  Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top