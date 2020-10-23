Для преображения фасадов домов в Дербент прилетели художники из разных регионов России.

Один из художников – Данила Шмелев – прилетел из Москвы. Он принимал участие в стрит-арт фестивалях в Италии, Нидерландах, Германии, ОАЭ и других странах. На его счету много разных выставок как в России, так и за рубежом. Шмелев рассказал о том, что на создание эскиза его вдохновила чайная традиция республики. Подробнее можно прочитать тут.