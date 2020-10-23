В Дербенте завершается второй фестиваль уличного искусства «Стена»
- Автор Мадина
- 23 октября, 2020. Пятница 16:02
В Дербенте пришел к завершению второй фестиваль уличного искусства «Стена».
Для преображения фасадов домов в Дербент прилетели художники из разных регионов России.
Один из художников – Данила Шмелев – прилетел из Москвы. Он принимал участие в стрит-арт фестивалях в Италии, Нидерландах, Германии, ОАЭ и других странах. На его счету много разных выставок как в России, так и за рубежом. Шмелев рассказал о том, что на создание эскиза его вдохновила чайная традиция республики. Подробнее можно прочитать тут.
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