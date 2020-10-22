В Правительстве рассмотрели прогноз социально-экономического развития Республики Дагестан на 2021 год и плановый период до 2023 года

Прогноз социально-экономического развития Республики Дагестан на 2021 год и плановый период до 2023 года обсудили сегодня на заседании Правительства региона, прошедшем под руководством премьер-министра республики Артёма Здунова, пишет РИА "Дагестан".

С докладом по теме выступил министр экономики и территориального развития региона Гаджи Султанов.

«При разработке прогноза учтены тенденции развития российской экономики на среднесрочную перспективу, анализ сложившейся ситуации в республике за ряд предыдущих лет, прошедший период и оценка текущего года, прогнозные показатели органов исполнительной власти.

Параметры прогноза разработаны в двух вариантах – консервативном и базовом. Хочу отметить, что прогноз формировался без учета фактора влияния пандемии в 4-м квартале 2020 года. При проектировании параметров республиканского бюджета на 2021-2023 годы используется базовый вариант прогноза, который предполагает наиболее вероятный сценарий развития экономики с учетом принимаемых мер экономической политики, включая реализацию Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики», - отметил министр.

Далее он остановился на ключевых показателях экономики. Султанов отметил, что показатели прогноза скорректированы после согласования материалов со всеми органами исполнительной власти. Пересчет осуществлялся с учетом темпов за 9 месяцев текущего года и изменений сценарных условий развития российской экономики.

«Объем валового регионального продукта по оценке в 2020 году составит 681,4 млрд рублей со спадом на 3,8% к 2019 году. Мы прогнозируем восстановление и положительную динамику на 2021 год по ВРП (рост - на 2,4%). Рост объемов производства товаров и услуг предполагается по всем видам экономической деятельности и секторам экономики республики. На сегодняшний день в структуре ВРП значительную долю формируют: торговля – 23,2%, сельское хозяйство – 17,6%, строительство – 16,4%. По прогнозу до 2021 года мы ожидаем снижение доли торговли до 20,6%. При этом мы прогнозируем рост долипромышленности (с 7,8 до 8,3%) и строительства (с 16,4% до 18,6%).

Согласнопрогнозу удалось сохранить макроэкономическую стабильность по объему промышленного производства. При этом за 2019 год показатель пересчитан: если мы имели по итогам 2019 года динамику 92%, то после пересчета - 105,6 %. И это с учетом изменения базы расчета с 2016 на 2018 год и изменения метода расчета, который не учитывает производство военной продукции. Оценка текущего года скорректирована с 6,6% роста до 4,1%.Тенденция роста сохранится и в 2021 году – 102,6%. Предполагается, что на темпы роста текущего года в основном повлияет принятое решение о функционировании всех промышленных предприятий республики в период пандемии и постоянный мониторинг их финансового состояния», - констатировал министр.

Говоря о сельском хозяйстве, глава Минэкономразвития сообщил, что отрасль показывает невысокие, но стабильные темпы роста - за 2019 год -100,7%, за 9 месяцев 2020 года - 100,7%, оценка на 2020 год - на 100,9%. По словам Султанова, на прогноз следующего года повлияют отдельные решения, принятые Правительством РД по финансированию мелиорации, обновлению машинно-тракторного парка республики. По прогнозу в 2021 году темп роста в отрасли по базовому сценарию составит около 2%.

Снижение, как отметил Султанов, как и в целом по стране, ожидается по торговле и по объему платных услуг:

«Это в основном наиболее пострадавшие отрасли. Пообороту розничной торговли за 9 месяцев текущего года мы наблюдаем снижение почти на 10%. При этом после снятия ограничительных мер мы видим некоторое восстановление объемов. К примеру, на 1 июля темпы составили 85,6%. Это обусловлено введенными ограничительными мерами и приостановлением деятельности предприятий торговли непродовольственными товарами, доля которых составляет порядка 42% от общего товарооборота и организаций общественного питания.

Ограничительные меры значительно повлияли и на темпы роста объемов платных услуг населению. Оценка текущего года (93,1%) значительно ниже темпов 2019 года (99,8%). Снизились объемы оказываемых услуг в сфере туризма,физкультуры и спорта, культуры. Прогнозные значения на 2021 год по индексам оборота розничной торговли и объема платных услуг (101,2% и 103,4% соответственно) указывают на их восстановление в 2021 году. Поддержка потребительского спроса обусловлена реализованными мерами поддержки населения - дополнительными социальными выплатами. В целом на поддержку семей, имеющих детей, и безработных в республике выплачено в текущем году более 22,7 млрд рублей. Выданы на выплату зарплаты безвозмездные субсидии на сумму 335,6 млн рублей и беспроцентные кредиты на сумму 88,4 млн рублей», - сказал министр.

Продолжая тему, Гаджи Султанов сообщил, что по прогнозу на 2021 год темпы инвестиций в основной капитал составят 102,2%.

«По объему работ, выполненных по виду деятельности «строительство» по оценке ожидается в текущем году снижение на 6,2%. За январь - сентябрь текущего года введено 500,8 тыс. кв. м. жилья, что ниже уровня прошлого года почти на 10%. В последнее время здесь ситуация выравнивается. Чтобы сохранить положительную динамику, нам необходимо совместно с муниципальными образованиями провести работу по своевременной сдаче застройщиками отчетов по вводу жилья. На сроки и объемы выполнения строительных работ негативно повлияли имеющиеся в республике проблемы в муниципальных образованиях, связанные с отсутствием документов территориального планирования, оформлением разрешительных документов на земельные участки под объекты строительства. Отсутствие указанных документов существенно затянуло сроки разработки и корректировки проектно-сметной документации. В 2021 году прогнозируется рост объемов строительства на 2,4%.

Что касается показателей, характеризующих уровень жизни населения, ожидается, что в 2020 году среднемесячная номинальная заработная плата работников будет оцениваться в 28,745,4 руб., или с ростом на 7,1% к уровню 2019 года. Заработная плата в 2019 году приросла на 6,7% (26835,4 руб.), а за восемь месяцев текущего года – на 10,0% (28916,1 руб.). Мы понимаем, что здесь имеют влияние и отдельные выплаты, которые осуществлялись медицинским работникам и рост заработной платы по направлению правоохранительной деятельности и обороны. Реальные располагаемые денежные доходы населения в первом полугодии текущего года составили 93,7% к аналогичному периоду прошлого года. По оценке на 2020 год их уровень не превысит 95,9%, и связано это, в первую очередь, с ограничительными мерами. Динамика показателя по денежным доходам имеет такую же тенденцию, как и по РФ, и в 2021 году мы прогнозируем рост на 0,6%. Темп роста реальной заработной платы по оценке составит 103,2%, по прогнозу на 2021 год – 103,3%».

Также Султанов доложил о ситуации на рынке труда. По его словам, наблюдается значительное увеличение численности официально зарегистрированных безработных, которая напрямую зависит от мер социальной поддержки на федеральном уровне, где гражданам увеличено пособие по безработице. Уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на 1 октября текущего года составляет по республике 10,2 %. Ожидается снижение уровня зарегистрированной безработицы до 2,7% к концу 2021 года. Уровень безработицы 2019 года (1,5%) ожидается только к концу 2023 года.

Артём Здунов со своей стороны обратил внимание руководителя Минэка республики на инвестиционный блок работы: «Необходимо добавить задач инвестиционному блоку, в частности, Агентству по предпринимательству обеспечить инвестиционную активность на должном уровне, реализацию проектов, которые заложены в наших планах. От Агентства я бы хотел увидеть более конкретных результатов. И эти показатели должны быть заложены в прогнозе».

Не согласился премьер-министр в ходе обсуждения с заложенными в прогнозе показателями среднегодовых темпов прироста в основной капитал. «Эту цифру прошу пересмотреть. Показатели должны быть не ниже, чем в целом по России. А для этого нужно реализовать все проекты по строительству промышленных парков, на которые заложены средства, привести в нормативное состояние законодательство, которое регулирует вопросы работы с предпринимателями – проводите эту работу. Не на бумаге, а фактически. Должна быть поставлена задача по увеличению объема инвестиций и созданию условий для этого. Тогда и прирост будет», - дал установку профильным руководителям глава кабмина.

«Мы навели порядок в наших инвестиционных институтах, обновили кадры, омолодили их перспективными сотрудниками. Мы вправе сегодня требовать и более амбициозных задач. Мы на первых уровнях находимся по развитию экономики в России. По промышленному производству мы опережаем среднероссийские темпы – по индексу промышленного производства республика входит в первую пятерку», - обратился к коллегам Здунов.

Остановился премьер и на показателях по обороту розничной торговли: «Они явно не отражают существующую динамику. Очень много наличного оборота, который просто не регистрируется. Мы видим, сколько было вливаний средств, и это должно отразиться на показателях. Возвращаясь к ВРП: с учетом наших планов по сбору налогов, постановке на кадастровый учет – все это тоже должно дать свои результаты в цифровом выражении. Мы стараемся удерживать позицию Главы республики – максимально поддержать экономику региона в этот период», - заключил Артём Здунов.

По итогу заслушанной информации принято решение умеренный вариант прогноза социально-экономического развития Республики Дагестан принять за основу. При этом Председатель Правительства РД Артём Здунов поручил усилить работу по ряду направлений, в частности, довести к 2023 году показатели темпа инвестиций в основной капитал до среднероссийского уровня. Агентству по предпринимательству и инвестициям РД совместно с Минэкономразвития РД и органами исполнительной власти принять меры по стимулированию привлечения инвестиций в экономику в целях повышения инвестиционной активности. Также Агентству по предпринимательству и инвестициям РД поручено проанализировать нормативное правовое законодательство, регулирующее деятельность субъектов МСП, в целях создания условий для привлечения инвестиций и устранения барьеров.