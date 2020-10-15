ЗАМАНА - Фестиваль активистов движения «Юнармия» прошел в Дагестане

Фестиваль активистов движения «Юнармия» прошел в Дагестане

Автор
15 октября, 2020. Четверг 19:20
Фестиваль активистов движения «Юнармия» прошел в Дагестане

Вчера, 14 октября, на площадке исторического парка «Россия – моя история» прошел региональный фестиваль Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», в котором приняли участие больше 150 волонтеров движения.

Фестиваль активистов движения «Юнармия» прошел в Дагестане
Культура

Начиная мероприятие, Камил Саидов поприветствовал участников фестиваля и рассказал о планах развития движения. В процессе мероприятия был награжден лучший отряд юнармейцев: председатель республиканского совета ветеранов, участник общественной палаты Магарам Алиджанов вручил переходящий вымпел отряду Многопрофильной Гимназии №38 Махачкалы. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top