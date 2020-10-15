Начиная мероприятие, Камил Саидов поприветствовал участников фестиваля и рассказал о планах развития движения. В процессе мероприятия был награжден лучший отряд юнармейцев: председатель республиканского совета ветеранов, участник общественной палаты Магарам Алиджанов вручил переходящий вымпел отряду Многопрофильной Гимназии №38 Махачкалы. Подробнее можно прочитать тут.
Фестиваль активистов движения «Юнармия» прошел в Дагестане
- Автор Мадина
- 15 октября, 2020. Четверг 19:20
Вчера, 14 октября, на площадке исторического парка «Россия – моя история» прошел региональный фестиваль Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», в котором приняли участие больше 150 волонтеров движения.
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