Как рассказала Бутаева, область культуры в целом оказалась одной из самых пострадавших от коронавирусной эпидемии. Она заметила, что период ограничительных мер действительно крайне сложный, но нужно выходить на докризисный уровень, хоть и некоторые культурные места пока приостановили свою работу. Подробнее можно прочитать тут.