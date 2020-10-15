Зарема Бутаева рассказала о деятельности работников культуры в период ограничительных мер
- Автор Мадина
- 15 октября, 2020. Четверг 11:38
Глава министерства культуры Дагестана Зарема Бутаева рассказала о работе сотрудников культуры региона в период эпидемии коронавируса, пишет РИА "Дагестан".
Как рассказала Бутаева, область культуры в целом оказалась одной из самых пострадавших от коронавирусной эпидемии. Она заметила, что период ограничительных мер действительно крайне сложный, но нужно выходить на докризисный уровень, хоть и некоторые культурные места пока приостановили свою работу. Подробнее можно прочитать тут.