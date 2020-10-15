В Дагестане провели фестиваль детского творчества «Эменжая»

Фестиваль был проведен в онлайн-формате. В мероприятии участвовали певцы и творческие группы из Хасавюртовского, Ногайского, Буйнакского, Карабудахкентского и других районов республики. Все они продемонстрировали свои номера с танцами и песнями.