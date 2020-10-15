ЗАМАНА - В Дагестане провели фестиваль детского творчества «Эменжая»

В Дагестане провели фестиваль детского творчества «Эменжая»

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15 октября, 2020. Четверг 09:14
В Дагестане провели фестиваль детского творчества «Эменжая»

Очередной республиканский фестиваль детского художественного творчества «Энемжая» прошел вчера, 14 октября, в Дагестане, пишет РИА "Дагестан".

В Дагестане провели фестиваль детского творчества «Эменжая»
Культура

Фестиваль был проведен в онлайн-формате. В мероприятии участвовали певцы и творческие группы из Хасавюртовского, Ногайского, Буйнакского, Карабудахкентского и других районов республики. Все они продемонстрировали свои номера с танцами и песнями.

 

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