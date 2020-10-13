Анатолий Карибов встретился с членами жюри Международного фестиваля русских театров

Анатолий Карибов поприветствовал участников фестиваля, обратившись к ним с благодарственным словом. Он высоко оценил роль искусства в жизни людей. Искусству, как он заметил, в Дагестане уделяют много внимания. Подробнее тут.