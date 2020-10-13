ЗАМАНА - Анатолий Карибов встретился с членами жюри Международного фестиваля русских театров

Анатолий Карибов встретился с членами жюри Международного фестиваля русских театров

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13 октября, 2020. Вторник 16:49
Анатолий Карибов встретился с членами жюри Международного фестиваля русских театров

Вчера, 12 октября, Первый заместитель Председателя Правительства региона Анатолий Карибов встретился с участниками жюри VI Международного фестиваля русских театров.

Анатолий Карибов встретился с членами жюри Международного фестиваля русских театров
Культура

Анатолий Карибов поприветствовал участников фестиваля, обратившись к ним с благодарственным словом. Он высоко оценил роль искусства в жизни людей. Искусству, как он заметил, в Дагестане уделяют много внимания. Подробнее тут.

 

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