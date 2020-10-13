Фестиваль стартовал после обязательной молитвы и благословения отца Павла. Под торжественную музыку казак верхом на лошади пронес и водрузил знамя округа рядом с российским флагом. Это означало начало праздника. В этот замечательный день в адрес инициаторов праздника было сказано много добрых слов, пожеланий и поздравлений. Подробнее можно прочитать тут.
В Кизляре прошел Фестиваль казачьей культуры
- Автор Мадина
- 13 октября, 2020. Вторник 08:20
10 октября в Кизляре прошел Фестиваль казачьей культуры Терских казаков, который был посвящен 30-летию возрождения Кизлярского особого приграничного окружного казачьего общества, пишет "МирМол".
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