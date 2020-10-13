В Кизляре прошел Фестиваль казачьей культуры

Фестиваль стартовал после обязательной молитвы и благословения отца Павла. Под торжественную музыку казак верхом на лошади пронес и водрузил знамя округа рядом с российским флагом. Это означало начало праздника. В этот замечательный день в адрес инициаторов праздника было сказано много добрых слов, пожеланий и поздравлений. Подробнее можно прочитать тут.