ЗАМАНА - В Дагестане стартует полуфинал Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена»

В Дагестане стартует полуфинал Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена»

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12 октября, 2020. Понедельник 15:16
В Дагестане стартует полуфинал Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена»

13 октября текущего года начнется третий этап полуфиналов Всероссийского конкурса для учеников школ «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – в Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах (Республике Дагестан и Ярославской области).

В Дагестане стартует полуфинал Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена»
Культура

В Дагестане полуфинал конкурса будет идти на площадке Научно-оздоровительного комплекса «Журавли» в Махачкале. Полуфиналы «Большой перемены» идут по всей России, в них участвуют 6000 учеников старших школ. Подробнее можно прочитать тут.

 

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