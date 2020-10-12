В Дагестане стартует полуфинал Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена»
- Автор Мадина
- 12 октября, 2020. Понедельник 15:16
13 октября текущего года начнется третий этап полуфиналов Всероссийского конкурса для учеников школ «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – в Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах (Республике Дагестан и Ярославской области).
В Дагестане полуфинал конкурса будет идти на площадке Научно-оздоровительного комплекса «Журавли» в Махачкале. Полуфиналы «Большой перемены» идут по всей России, в них участвуют 6000 учеников старших школ. Подробнее можно прочитать тут.
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