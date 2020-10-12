Сценаристом фильма станет Лаэта Калогридис, которая в прошлом работала над созданием сериала «Видоизменённый углерод» и над картинами «Алита: Боевой ангел» и «Остров проклятых». Производством картины займётся Paramount Pictures. Уточняют, что это будет первый большой фильм кинокомпании после того, как пост её главы получила Эмма Уоттс.
Режиссёр «Чудо-женщины» и актриса Галь Гадот снимут фильм про Клеопатру
- Автор Мадина
- 12 октября, 2020. Понедельник 08:25
Режиссёр кинокомикса «Чудо-женщина» Пэтти Дженкинс и исполнительница роли Дианы Галь Гадот вновь будут работать вместе в рамках съемок исторической картины «Клеопатра». Об этом вчера, 11 октября, рассказал сайт Deadline.
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