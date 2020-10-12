ЗАМАНА - В Дагестане состоялось празднование 77-й годовщины Победы в Битве за Кавказ

В Дагестане состоялось празднование 77-й годовщины Победы в Битве за Кавказ

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12 октября, 2020. Понедельник 00:29
В Дагестане состоялось празднование 77-й годовщины Победы в Битве за Кавказ

9 октября в региональном Доме дружбы прошло празднование 77-й годовщины Победы в Битве за Кавказ, которое было организовано Министерством по национальной политике и делам религий региона.

В Дагестане состоялось празднование 77-й годовщины Победы в Битве за Кавказ
Культура

Гости праздника собрались на площадке перед Домом дружбы под звуки песен военных лет. Началось мероприятие с выступления Детского хореографического ансамбля «Сари Кум». Подробнее тут.

 

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