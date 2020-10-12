В Дагестане состоялось празднование 77-й годовщины Победы в Битве за Кавказ
- Автор Мадина
- 12 октября, 2020. Понедельник 00:29
9 октября в региональном Доме дружбы прошло празднование 77-й годовщины Победы в Битве за Кавказ, которое было организовано Министерством по национальной политике и делам религий региона.
Гости праздника собрались на площадке перед Домом дружбы под звуки песен военных лет. Началось мероприятие с выступления Детского хореографического ансамбля «Сари Кум». Подробнее тут.
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