Появился трейлер мини-сериала по «Противостоянию» Стивена Кинга

В интернете опубликовали полный трейлер сериала по роману «Противостояние» Стивена Кинга от Джоша Буна, который снимал фильм «Новые мутанты», и Бена Кавелла. Об этом пишет «Игромания.ру».

После сериала 1994 года этот станет второй экранизацией. Сюжет повествует о группе людей в мире, который столкнулся с ужасной эпидемией, уничтожившей 98% жителей Земли. Запланировано, что сериал будет показан на CBS 17 декабря.