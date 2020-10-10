После сериала 1994 года этот станет второй экранизацией. Сюжет повествует о группе людей в мире, который столкнулся с ужасной эпидемией, уничтожившей 98% жителей Земли. Запланировано, что сериал будет показан на CBS 17 декабря.
Появился трейлер мини-сериала по «Противостоянию» Стивена Кинга
- Автор Мадина
- 10 октября, 2020. Суббота 00:48
В интернете опубликовали полный трейлер сериала по роману «Противостояние» Стивена Кинга от Джоша Буна, который снимал фильм «Новые мутанты», и Бена Кавелла. Об этом пишет «Игромания.ру».
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