Захарова рассказала, что вопросом выбора автора музыки занималась команда специалистов, но она участвовала в обсуждении. Дипломат отметила, что финальный результат, а также певица ей весьма понравились. Захарова добавила, что танец "Лезгинка" с самого детства остается ее слабостью.
Захарова на «Русском радио» представила песню «Лезгинка» на свои стихи
- Автор Мадина
- 08 октября, 2020. Четверг 08:17
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова представила песню на «Русском радио», автором текста которой она является. Ее «Лезгинку» спела народная певица Чеченской республики Айна Гетагазова, пишет "Газета.ру".
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