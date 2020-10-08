Захарова на «Русском радио» представила песню «Лезгинка» на свои стихи

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова представила песню на «Русском радио», автором текста которой она является. Ее «Лезгинку» спела народная певица Чеченской республики Айна Гетагазова, пишет "Газета.ру".

Захарова рассказала, что вопросом выбора автора музыки занималась команда специалистов, но она участвовала в обсуждении. Дипломат отметила, что финальный результат, а также певица ей весьма понравились. Захарова добавила, что танец "Лезгинка" с самого детства остается ее слабостью.