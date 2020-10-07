Сертификаты на общую сумму 600 000 рублей по итогам учебного года вручили в Дахадаевском районе
- Автор Мадина
- 07 октября, 2020. Среда 13:12
Сотрудники области школьного образования Дахадаевского района отпраздновали свой профессиональный праздник. Праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате, были проведены в Доме Культуры села Уркарах.
В этот день были подведены результаты прошедшего учебного года, были награждены победители и призеры региональных олимпиад и конкурсов, их наставники и родители. Подробнее можно прочитать тут.
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