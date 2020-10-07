ЗАМАНА - Сертификаты на общую сумму 600 000 рублей по итогам учебного года вручили в Дахадаевском районе

Сертификаты на общую сумму 600 000 рублей по итогам учебного года вручили в Дахадаевском районе

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07 октября, 2020. Среда 13:12
Сертификаты на общую сумму 600 000 рублей по итогам учебного года вручили в Дахадаевском районе

Сотрудники области школьного образования Дахадаевского района отпраздновали свой профессиональный праздник. Праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате, были проведены в Доме Культуры села Уркарах.

Сертификаты на общую сумму 600 000 рублей по итогам учебного года вручили в Дахадаевском районе
Культура

В этот день были подведены результаты прошедшего учебного года, были награждены победители и призеры региональных олимпиад и конкурсов, их наставники и родители. Подробнее можно прочитать тут.

 

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