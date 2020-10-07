Сотрудники области школьного образования Дахадаевского района отпраздновали свой профессиональный праздник. Праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате, были проведены в Доме Культуры села Уркарах.

В этот день были подведены результаты прошедшего учебного года, были награждены победители и призеры региональных олимпиад и конкурсов, их наставники и родители. Подробнее можно прочитать тут.