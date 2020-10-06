ЗАМАНА - В Махачкале прошло открытие VI Международного фестиваля русских театров республик Северного Кавказа и стран Черноморско-Каспийского региона

В Махачкале прошло открытие VI Международного фестиваля русских театров республик Северного Кавказа и стран Черноморско-Каспийского региона

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06 октября, 2020. Вторник 14:05
В Махачкале прошло открытие VI Международного фестиваля русских театров республик Северного Кавказа и стран Черноморско-Каспийского региона

В Махачкале прошло открытие VI Международного фестиваля русских театров регионов Северного Кавказа и стран Черноморско-Каспийского региона.

В Махачкале прошло открытие VI Международного фестиваля русских театров республик Северного Кавказа и стран Черноморско-Каспийского региона
Культура

Как сообщалось ранее, фестиваль будет проходить в режиме «онлайн» и завершится 14 октября. Трансляцию можно увидеть на Youtube-канале театра: https://www.youtube.com/channel/UCP96lbEsr2tVOA5_saKJrwg/featured

Подробнее можно прочитать тут.

 

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взяты из открытых источников
 

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