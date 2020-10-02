Участники и гости мероприятия посетили кинотеатр “Октябрь”. Фестивальная неделя будет идти до 8 октября. До этой даты будут показаны фильмы Валерия Тодоровского, Андрея Кончаловского, Ким Ки Дука и других режиссеров.
42-й Московский кинофестиваль открылся фильмом «Серебряные коньки»
- Автор Мадина
- 02 октября, 2020. Пятница 10:37
Кинофестиваль начался с исторической картины “Серебряные коньки”. Фильм был снят Михаилом Локшиным. Кино появится в прокате 3 декабря 2020 года.
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