Кэмерон поведал, что из-за эпидемии коронавируса производство фильма застопорилось на 4 месяца. Премьеру картины отложили на 1 год. Теперь она выйдет в конце 2022 года. Сейчас режиссер работает в Новой Зеландии. Как он заметил, вторую часть фильма закончили, а третью почти – на 95%.
О завершении съемок второго «Аватара» объявил Джеймс Кэмерон
- Автор Мадина
- 29 сентября, 2020. Вторник 00:28
Этими сведениями знаменитый кинорежиссер Джеймс Кэмерон поделился с актером Арнольдом Шварценеггером. Известный голливудский актер и губернатор взял у Кэмерона интервью. Оно было опубликовано на YouTube-канале Шварценеггера.
Последнее от Мадина
- Махачкалинское городское Собрание депутатов возглавил Марис Ильясов
- Самый большой интенсивный сад Дагестана дал первый урожай
- Задержан сотрудник шамхальской колонии, из которой сбежали заключенные
- В Администрации Главы и Правительства Дагестана новое назначение
- Глава Дагестана встретился с руководителями контрольно-счетных органов