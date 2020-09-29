ЗАМАНА - О завершении съемок второго «Аватара» объявил Джеймс Кэмерон

О завершении съемок второго «Аватара» объявил Джеймс Кэмерон

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29 сентября, 2020. Вторник 00:28
О завершении съемок второго «Аватара» объявил Джеймс Кэмерон

Этими сведениями знаменитый кинорежиссер Джеймс Кэмерон поделился с актером Арнольдом Шварценеггером. Известный голливудский актер и губернатор взял у Кэмерона интервью. Оно было опубликовано на YouTube-канале Шварценеггера.

Кэмерон поведал, что из-за эпидемии коронавируса производство фильма застопорилось на 4 месяца. Премьеру картины отложили на 1 год. Теперь она выйдет в конце 2022 года. Сейчас режиссер работает в Новой Зеландии. Как он заметил, вторую часть фильма закончили, а третью почти – на 95%. 

 

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