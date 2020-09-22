ЗАМАНА - Путин наградил Боярского орденом Почета

Путин наградил Боярского орденом Почета

Автор
22 сентября, 2020. Вторник 00:18
Путин наградил Боярского орденом Почета

Лидер РФ Владимир Путин наградил актера и музыканта Михаила Боярского орденом Почета. Такой указ выложили на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин наградил Боярского орденом Почета
Культура

Знаменитый актер и певец Боярский награжден орденом Почета за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top