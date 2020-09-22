Знаменитый актер и певец Боярский награжден орденом Почета за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
Путин наградил Боярского орденом Почета
- Автор Мадина
- 22 сентября, 2020. Вторник 00:18
Лидер РФ Владимир Путин наградил актера и музыканта Михаила Боярского орденом Почета. Такой указ выложили на официальном интернет-портале правовой информации.
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