Дни «Белых журавлей» стали важным мероприятием для Дагестана и всей России. Главные мероприятия сегодняшнего праздника начались с возложения цветов на могилу Расула Гамзатова на кладбище у подножия горы Тарки-Тау и к памятнику поэту у регионального Русского драматического театра имени Максима Горького. Нужно напомнить, что в рамках праздника сегодня, в 18.00, пройдет также вечер Российской поэзии в махачкалинском Театре поэзии.
В Махачкале официально открылись Гамзатовские дни «Белые журавли»
- Автор Мадина
- 08 сентября, 2020. Вторник 16:30
Сегодня, 8 сентября, в день рождения поэта Расула Гамзатова в РД официально объявлены дни «Белых журавлей», на которые, по принятой традиции, приезжают гости со всех регионов России, пишет РИА "Дагестан".
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