Почетным гостем открытия мероприятия стал Судья Конституционного суда РФ Гадис Гаджиев. Начался фестиваль с мастер-классов, концерта фольклорных коллективов и обзорных экскурсий по селу. Фестиваль будет завершен награждением победителей конкурсов и выставок мероприятия.
В Дагестане открылся второй фестиваль народных художественных промыслов Юга России
- Автор Мадина
- 20 августа, 2020. Четверг 16:12
В селе Кубачи Дахадаевского района открылся второй фестиваль народно-художественных промыслов Юга России, пишет РИА "Дагестан".
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