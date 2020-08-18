В закрытии выставки поучаствовали представитель Дагестана в Петербурге Гасан Гасанов, сам автор вернисажа, а также участник-журналист Российской академии художеств Шариф Шахмарданов, учитель Татьяна Леонтьева, работники постпредства региона и Дома национальностей. Подробнее можно прочитать тут.
В Санкт-Петербурге прошла персональная выставка дагестанца Рассо Магометова «Вдохновение»
- Автор Мадина
- 18 августа, 2020. Вторник 16:12
В Доме национальностей Санкт-Петербурга прошло официальное закрытие персональной выставки заслуженного художника Республики Дагестан Рассо Магометова «Вдохновение», пишет РИА "Дагестан".
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