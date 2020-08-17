ЗАМАНА - Дагестанцы стали участниками антишколы форума «Таврида-2020»

Дагестанцы стали участниками антишколы форума «Таврида-2020»

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17 августа, 2020. Понедельник 14:45
Дагестанцы стали участниками антишколы форума «Таврида-2020»

Жители Дагестана поучаствовали в антишколе форума «Таврида-2020», пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу министерства молодежи региона.

Дагестанцы стали участниками антишколы форума «Таврида-2020»
Культура

В общем в форуме участвуют 200 журналистов, поэтов, критиков, литературоведов и блогеров со всех субъектов страны. От Дагестана на форум поехали журналист Аслан Доциев и режиссер Ислам Ханипаев. В программу события войдет обсуждение изменений, которые случились в мире литературы и медиа в условиях эпидемии, а также обучение к изданию своих книг и привлечение читателей. По результатам антишколы будут выбраны 3-е лучших писателей, книги которых будут изданы и представлены на разных ярмарках. Также участники форума смогут показать свои проекты в грантовом конкурсе и получить средства на их воплощение в жизнь.

 

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