Дагестанцы стали участниками антишколы форума «Таврида-2020»

В общем в форуме участвуют 200 журналистов, поэтов, критиков, литературоведов и блогеров со всех субъектов страны. От Дагестана на форум поехали журналист Аслан Доциев и режиссер Ислам Ханипаев. В программу события войдет обсуждение изменений, которые случились в мире литературы и медиа в условиях эпидемии, а также обучение к изданию своих книг и привлечение читателей. По результатам антишколы будут выбраны 3-е лучших писателей, книги которых будут изданы и представлены на разных ярмарках. Также участники форума смогут показать свои проекты в грантовом конкурсе и получить средства на их воплощение в жизнь.