В общем в форуме участвуют 200 журналистов, поэтов, критиков, литературоведов и блогеров со всех субъектов страны. От Дагестана на форум поехали журналист Аслан Доциев и режиссер Ислам Ханипаев. В программу события войдет обсуждение изменений, которые случились в мире литературы и медиа в условиях эпидемии, а также обучение к изданию своих книг и привлечение читателей. По результатам антишколы будут выбраны 3-е лучших писателей, книги которых будут изданы и представлены на разных ярмарках. Также участники форума смогут показать свои проекты в грантовом конкурсе и получить средства на их воплощение в жизнь.
Дагестанцы стали участниками антишколы форума «Таврида-2020»
- Автор Мадина
- 17 августа, 2020. Понедельник 14:45
Жители Дагестана поучаствовали в антишколе форума «Таврида-2020», пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу министерства молодежи региона.
Последнее от Мадина
- Трое мужчин обвиняются в похищении девушки в Дагестане
- Трое мужчин обвиняются в похищении девушки в Дагестане
- Поражение 90% легких и ИВЛ: в Махачкале успешно выписали пациента после 70-дневной борьбы с коронавирусом
- В Каякентском районе 660 нуждающихся семей получили продуктовые наборы
- Поражение 90% легких и ИВЛ: в Махачкале успешно выписали пациента после 70-дневной борьбы с коронавирусом