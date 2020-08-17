В выставку попадут более 200 картин отечественных художников XX века. Это будет осуществлено с помощью современных цифровых технологий и оборудования. Каждое произведение будут сопровождать свои спецэффекты. Нужно заметить, что выставка стала продолжением художественной экспозиции «Память поколений», которая проходила в Московском «Манеже» с 4 ноября по 10 декабря 2019 года.
Исторический парк Махачкалы откроет выставку «Память поколений»
- Автор Мадина
- 17 августа, 2020. Понедельник 13:16
В историческом парке Махачкалы откроется выставка «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», пишет РИА "Дагестан".
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