Исторический парк Махачкалы откроет выставку «Память поколений»

В выставку попадут более 200 картин отечественных художников XX века. Это будет осуществлено с помощью современных цифровых технологий и оборудования. Каждое произведение будут сопровождать свои спецэффекты. Нужно заметить, что выставка стала продолжением художественной экспозиции «Память поколений», которая проходила в Московском «Манеже» с 4 ноября по 10 декабря 2019 года.