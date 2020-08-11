Фестиваль и его программы можно посмотреть на youtube-канале кизлярского Центра традиционной культуры народов России.
Прошел фестиваль в Махачкале, где зрители смогли увидеть работы мастеров декоративно-прикладного творчества со всей республики.
В Дагестане прошло открытие фестиваля «Терская слобода», пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу республиканского Дома народного творчества.
Фестиваль и его программы можно посмотреть на youtube-канале кизлярского Центра традиционной культуры народов России.
Прошел фестиваль в Махачкале, где зрители смогли увидеть работы мастеров декоративно-прикладного творчества со всей республики.
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