В Дагестане снимут кино о Герое России Адильгерее Магомедтагирове
- Автор Мадина
- 11 августа, 2020. Вторник 08:50
В Дагестане начались съемки полнометражного кино, которое посвящено Герою России, покойному министру МВД Дагестана Адильгерею Магомедтагирову. Фильм в кинотеатрах покажут в 2021 году, об этом рассказали вчера, 10 августа, на пресс-конференции в Махачкале, пишет "Молодежка".
Съемки полнометражной картины будут идти на базе киностудии имени Горького в Москве совместно с кинокомпанией «Дагестан».
По словам исполняющего обязанности генерального директора кинокомпании «Дагестан» Абдулмуталиба Шаруханова, съемочная команда уже встретила поддержку со стороны правительства Дагестана, министерства культуры, министерства коммуникаций и связи. Подробнее можно прочитать тут.
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