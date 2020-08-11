В Дагестане начались съемки полнометражного кино, которое посвящено Герою России, покойному министру МВД Дагестана Адильгерею Магомедтагирову. Фильм в кинотеатрах покажут в 2021 году, об этом рассказали вчера, 10 августа, на пресс-конференции в Махачкале, пишет "Молодежка".

Съемки полнометражной картины будут идти на базе киностудии имени Горького в Москве совместно с кинокомпанией «Дагестан».

По словам исполняющего обязанности генерального директора кинокомпании «Дагестан» Абдулмуталиба Шаруханова, съемочная команда уже встретила поддержку со стороны правительства Дагестана, министерства культуры, министерства коммуникаций и связи. Подробнее можно прочитать тут.