ЗАМАНА - В Дагестане снимут кино о Герое России Адильгерее Магомедтагирове

В Дагестане снимут кино о Герое России Адильгерее Магомедтагирове

Автор
11 августа, 2020. Вторник 08:50
В Дагестане снимут кино о Герое России Адильгерее Магомедтагирове

В Дагестане начались съемки полнометражного кино, которое посвящено Герою России, покойному министру МВД Дагестана Адильгерею Магомедтагирову. Фильм в кинотеатрах покажут в 2021 году, об этом рассказали вчера, 10 августа, на пресс-конференции в Махачкале, пишет "Молодежка".

В Дагестане снимут кино о Герое России Адильгерее Магомедтагирове
Культура

Съемки полнометражной картины будут идти на базе киностудии имени Горького в Москве совместно с кинокомпанией «Дагестан».

По словам исполняющего обязанности генерального директора кинокомпании «Дагестан» Абдулмуталиба Шаруханова, съемочная команда уже встретила поддержку со стороны правительства Дагестана, министерства культуры, министерства коммуникаций и связи. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top