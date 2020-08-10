Фестиваль включает в себя народные песни, выставки мастеров-ремесленников с мастер-классами.
В Дагестане пройдет фестиваль «Терская слобода»
- Автор Мадина
- 10 августа, 2020. Понедельник 10:28
В Дагестане будет проходить Фестиваль народной культуры «Терская слобода» с 11 по 12 августа, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу дагестанского Дома народного творчества.
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