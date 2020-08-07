Как уточнил директор театра Алимурад Алимурадов, в театре на текущий год будут показаны два спектакля в рамках проекта «Культура малой Родины». Показ постановки прошел с успехом, участники художественного совета театра высоко оценили как работу режиссера-постановщика, так и актеров, которые создали в спектакле прекрасные образы своих персонажей.
Табасаранский театр представил онлайн-премьеру спектакля «Восемь женщин»
- Автор Мадина
- 07 августа, 2020. Пятница 10:37
Табасаранский театр показал онлайн-премьеру постановки «Восемь женщин» по пьесе Робера Тома, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу театра.