ЗАМАНА - Табасаранский театр представил онлайн-премьеру спектакля «Восемь женщин»

Табасаранский театр представил онлайн-премьеру спектакля «Восемь женщин»

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07 августа, 2020. Пятница 10:37
Табасаранский театр представил онлайн-премьеру спектакля «Восемь женщин»

Табасаранский театр показал онлайн-премьеру постановки «Восемь женщин» по пьесе Робера Тома, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу театра.

Табасаранский театр представил онлайн-премьеру спектакля «Восемь женщин»
Культура

Как уточнил директор театра Алимурад Алимурадов, в театре на текущий год будут показаны два спектакля в рамках проекта «Культура малой Родины».  Показ постановки прошел с успехом, участники художественного совета театра высоко оценили как работу режиссера-постановщика, так и актеров, которые создали в спектакле прекрасные образы своих персонажей.

 

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