ЗАМАНА - Глава Минкультуры РД посетила репетицию спектакля Лезгинского театра «Дом, где все кувырком»

Глава Минкультуры РД посетила репетицию спектакля Лезгинского театра «Дом, где все кувырком»

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06 августа, 2020. Четверг 14:59
Глава Минкультуры РД посетила репетицию спектакля Лезгинского театра «Дом, где все кувырком»

Министр культуры Дагестана Зарема Бутаева накануне пришла с визитом на репетицию постановки Лезгинского театра «Дом, где все кувырком», пишет РИА "Дагестан".

Глава Минкультуры РД посетила репетицию спектакля Лезгинского театра «Дом, где все кувырком»
Культура

Постановка пройдет в рамках проекта «Культура малой Родины». В процессе визита директор театра Динара Эминова продемонстрировала Зареме Бутаевой костюмерный и швейный цеха, художественную мастерскую.  Министр выразила слова благодарности сотрудникам театр и вручила им почетные грамоты Минкультуры РД за успешное проведение онлайн-работы учреждений в период карантина. Подробнее можно прочитать тут.

 

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