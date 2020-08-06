Министр культуры Дагестана Зарема Бутаева накануне пришла с визитом на репетицию постановки Лезгинского театра «Дом, где все кувырком», пишет РИА "Дагестан".

Постановка пройдет в рамках проекта «Культура малой Родины». В процессе визита директор театра Динара Эминова продемонстрировала Зареме Бутаевой костюмерный и швейный цеха, художественную мастерскую. Министр выразила слова благодарности сотрудникам театр и вручила им почетные грамоты Минкультуры РД за успешное проведение онлайн-работы учреждений в период карантина. Подробнее можно прочитать тут.