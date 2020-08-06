Такая Концепция призывает стать ориентиром и организационной основой решения задач, которые связаны с развитием системы преподавания языков и художественных произведений народов РД в школах и других учебных заведения. Концепция основана на принципах, положениях и нормах Конституции РФ и РД, законов России «О языках народов Российской Федерации», «Об образовании в Российской Федерации» .
В Дагестане обсуждают проект Концепции преподавания родных языков и литератур
- Автор Мадина
- 06 августа, 2020. Четверг 13:14
Минобрнауки Дагестана организовало общественное обсуждение проекта Концепции преподавания родных языков и художественных произведений народов республики, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства.
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