ЗАМАНА - 6 августа пройдет собрание в формате МИТАП медиапроекта "Мои зеленые сказки"

6 августа пройдет собрание в формате МИТАП медиапроекта "Мои зеленые сказки"

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05 августа, 2020. Среда 13:07
6 августа пройдет собрание в формате МИТАП медиапроекта &quot;Мои зеленые сказки&quot;

Общественная экологическая команда «Живая Планета» и Первое общественное экологическое телевидение приглашают экспертов профильных министерств и ведомств, глав и сотрудников образовательных учреждений и детсадов поучаствовать в собрании, которое запланировано на 6 августа текущего года в online режиме в студии прямого эфира ЭкоТВ.

6 августа пройдет собрание в формате МИТАП медиапроекта "Мои зеленые сказки"
Культура

Увидеть собрание можно по следующим ссылкам: http://www.terra-viva.ru// или https://youtu.be/YVhbaBWhwNg. Подробнее можно прочитать тут.

 

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