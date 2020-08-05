6 августа пройдет собрание в формате МИТАП медиапроекта "Мои зеленые сказки"

Общественная экологическая команда «Живая Планета» и Первое общественное экологическое телевидение приглашают экспертов профильных министерств и ведомств, глав и сотрудников образовательных учреждений и детсадов поучаствовать в собрании, которое запланировано на 6 августа текущего года в online режиме в студии прямого эфира ЭкоТВ.