Увидеть собрание можно по следующим ссылкам: http://www.terra-viva.ru// или https://youtu.be/YVhbaBWhwNg. Подробнее можно прочитать тут.
6 августа пройдет собрание в формате МИТАП медиапроекта "Мои зеленые сказки"
- Автор Мадина
- 05 августа, 2020. Среда 13:07
Общественная экологическая команда «Живая Планета» и Первое общественное экологическое телевидение приглашают экспертов профильных министерств и ведомств, глав и сотрудников образовательных учреждений и детсадов поучаствовать в собрании, которое запланировано на 6 августа текущего года в online режиме в студии прямого эфира ЭкоТВ.
Последнее от Мадина
- Лучшие технологии по энергосбережению и экологии
- Минэнерго России поддерживает развитие кадрового потенциала ТЭК
- Минэнерго России поддерживает развитие кадрового потенциала ТЭК
- 6 августа пройдет собрание в формате МИТАП медиапроекта "Мои зеленые сказки"
- Глава УИС Дагестана и зампредседателя правительства республики провели рабочую встречу