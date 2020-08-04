Постпред Дагестана в Санкт-Петербурге встретился с директором Дома национальностей

Постпред Дагестана Гасан Гасанов побывал на встрече с вновь назначенным главой Санкт-Петербургского Дома национальностей Валерием Николаевым. Цель встречи заключалась в личном знакомстве и продолжении сотрудничества с государственным учреждением, пишет РИА "Дагестан".

Гасан Гасанов подчеркнул, что Представительство Дагестана в Санкт-Петербурге и Дом национальностей связывают тесные узы дружбы. За последние 15 лет, что работает государственное учреждение в городе, на его базе постпредством и общественными организациями республики в Санкт-Петербурге организованы сотни разных мероприятий. Например, выставки, тематические вечера, конкурсы. Подробнее можно прочитать тут.