ЗАМАНА - Назван лучший сериал века

Назван лучший сериал века

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30 июля, 2020. Четверг 12:33
Назван лучший сериал века

Объявлен лучший сериал 21-го века. Итоги голосования, который провел журнал Digital Spy, были опубликованы на сайте Daily Mail, пишет "Лента.ру".

Назван лучший сериал века
Культура

Англичане назвали «Игру престолов» лучшим сериалом последнего столетия. На втором месте оказалось шоу «Очень странные дела», а на третьем знаменитый британский сериал «Доктор Кто».

 

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