Англичане назвали «Игру престолов» лучшим сериалом последнего столетия. На втором месте оказалось шоу «Очень странные дела», а на третьем знаменитый британский сериал «Доктор Кто».
Назван лучший сериал века
- Автор Мадина
- 30 июля, 2020. Четверг 12:33
Объявлен лучший сериал 21-го века. Итоги голосования, который провел журнал Digital Spy, были опубликованы на сайте Daily Mail, пишет "Лента.ру".
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