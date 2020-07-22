ЗАМАНА - В День Конституции Дагестана пройдут праздничные мероприятия

В День Конституции Дагестана пройдут праздничные мероприятия

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22 июля, 2020. Среда 16:24
В День Конституции Дагестана пройдут праздничные мероприятия В День Конституции Дагестана пройдут праздничные мероприятия В День Конституции Дагестана пройдут праздничные мероприятия В День Конституции Дагестана пройдут праздничные мероприятия

Дом народного творчества министерства культуры Дагестана сообщает о запланированных к проведению в День Конституции региона, 26 июля, культурно-массовых мероприятиях, пишет сетевое издание "Зори Табасарана"

В День Конституции Дагестана пройдут праздничные мероприятия
Культура

Узнать о всех мероприятиях, которые будут проходить, можно на опубликованных слайдах. Подробнее можно прочитать тут.

 

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