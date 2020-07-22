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В День Конституции Дагестана пройдут праздничные мероприятия
- Автор Мадина
- 22 июля, 2020. Среда 16:24
Дом народного творчества министерства культуры Дагестана сообщает о запланированных к проведению в День Конституции региона, 26 июля, культурно-массовых мероприятиях, пишет сетевое издание "Зори Табасарана"
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