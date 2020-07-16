Сотрудники ведущих федеральных СМИ сняли дагестанцев и дагестанок в национальных костюмах, продемонстрировали колорит Дагестана по главным каналам страны. Глава медиагруппы «Гумбет» Гамзат Изудинов заметил, что корреспонденты района 24/7 продвигают положительную информацию о Дагестане, показывая все его красоты и удивительную историю. Подробнее можно прочитать тут.
Федеральные каналы показали культуру Гумбета
- Автор Мадина
- 16 июля, 2020. Четверг 14:02
Медиагруппа «Гумбет» провела очередные пресс-туры, в которых участвовали съемочные команды федеральных телеканалов.