Федеральные каналы показали культуру Гумбета

Сотрудники ведущих федеральных СМИ сняли дагестанцев и дагестанок в национальных костюмах, продемонстрировали колорит Дагестана по главным каналам страны. Глава медиагруппы «Гумбет» Гамзат Изудинов заметил, что корреспонденты района 24/7 продвигают положительную информацию о Дагестане, показывая все его красоты и удивительную историю. Подробнее можно прочитать тут.