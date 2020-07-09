ЗАМАНА - Артистки Даргинского театра споют в онлайн-трансляции «Час музыкальных желаний»

Артистки Даргинского театра споют в онлайн-трансляции «Час музыкальных желаний»

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09 июля, 2020. Четверг 23:32
Артистки Даргинского театра споют в онлайн-трансляции «Час музыкальных желаний»

Артистки Даргинского театра споют в онлайн-трансляции «Час музыкальных желаний», которая пройдет в Intagram.

Артистки Даргинского театра споют в онлайн-трансляции «Час музыкальных желаний»
Культура

Прямой эфир пройдет в пятницу, 10 июля, в 18.00, а на следующий день появится возможность посмотреть эфир и в других аккаунтах театра, в том числе и на YouTube-канале. Подробнее можно прочитать тут.

 

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взяты из открытых источников
 

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