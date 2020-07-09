Прямой эфир пройдет в пятницу, 10 июля, в 18.00, а на следующий день появится возможность посмотреть эфир и в других аккаунтах театра, в том числе и на YouTube-канале. Подробнее можно прочитать тут.
Артистки Даргинского театра споют в онлайн-трансляции «Час музыкальных желаний»
- Автор Мадина
- 09 июля, 2020. Четверг 23:32
Артистки Даргинского театра споют в онлайн-трансляции «Час музыкальных желаний», которая пройдет в Intagram.
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