ЗАМАНА - Объявлен лучший фильм ужасов десятилетия

Объявлен лучший фильм ужасов десятилетия

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06 июля, 2020. Понедельник 17:44
Объявлен лучший фильм ужасов десятилетия

Назван самый лучший фильм ужасов десятилетия. Об этом пишет портал FilmPro, ссылаясь на материал канала «НСТ», передает "Лента.ру".

Объявлен лучший фильм ужасов десятилетия
Культура

На рейтинг влияли редакторы, кинокритики, зрители, кассовые сборы и мнение главреда канала. Самым лучшим фильмом ужасов была названа оскароносная картина "Прочь" Джордана Пила. Фильм, снятый за 4,5 млн долларов, собрал 255 миллионов долларов. Второе место получил фильм Ари Астера «Реинкарнация». Третье место отошло экранизации романа «Оно» Стивена Кинга, которую снял Андрес Мускетти.

 

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