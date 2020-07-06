На рейтинг влияли редакторы, кинокритики, зрители, кассовые сборы и мнение главреда канала. Самым лучшим фильмом ужасов была названа оскароносная картина "Прочь" Джордана Пила. Фильм, снятый за 4,5 млн долларов, собрал 255 миллионов долларов. Второе место получил фильм Ари Астера «Реинкарнация». Третье место отошло экранизации романа «Оно» Стивена Кинга, которую снял Андрес Мускетти.
Объявлен лучший фильм ужасов десятилетия
- Автор Мадина
- 06 июля, 2020. Понедельник 17:44
Назван самый лучший фильм ужасов десятилетия. Об этом пишет портал FilmPro, ссылаясь на материал канала «НСТ», передает "Лента.ру".
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