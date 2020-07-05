Дагестанская команда «Не по-детски Денеб» победила в телешоу «Детский КВН»

2 июля на телеканале СТС был показан финал телевизионного шоу «Детский КВН», победителем которого стала команда из Республики Дагестан «Не по-детски Денеб». Всего в мероприятии участвовали тридцать шесть команд, которые до этого прошли отбор на Международном фестивале детских команд КВН.