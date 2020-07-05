По результатам финала команда из Дагестана победила и получила награды.
2 июля на телеканале СТС был показан финал телевизионного шоу «Детский КВН», победителем которого стала команда из Республики Дагестан «Не по-детски Денеб». Всего в мероприятии участвовали тридцать шесть команд, которые до этого прошли отбор на Международном фестивале детских команд КВН.
По результатам финала команда из Дагестана победила и получила награды.
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