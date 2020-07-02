Для зрителей подготовили различные спектакли, лекции, литературные мероприятия. Некоторые будут проходить в прямых эфирах соцсетей.
Все ссылки опубликованы на сайте Минкультуры Дагестана:
http://minkultrd.ru/news/news_list/afisha_onlayn_meropriyatiy_s_1_po_31_iyulya/
Учреждения культуры республики продолжают показ спектаклей и концертов в режиме онлайн
- Автор Мадина
- 02 июля, 2020. Четверг 16:46
Минкультуры РД представило жителям региона новую культурную онлайн-афишу.
Для зрителей подготовили различные спектакли, лекции, литературные мероприятия. Некоторые будут проходить в прямых эфирах соцсетей.
Все ссылки опубликованы на сайте Минкультуры Дагестана:
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